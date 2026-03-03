今日3日は本州のすぐ南を低気圧が進むため、広い範囲で天気が崩れるでしょう。低気圧に向かって寒気が流れ込むため、関東甲信の山沿いや東北の太平洋側では雪が降り、降り方が強まる恐れもあります。また東京23区でも夜は雪がまじり、一部で積雪する可能性があります。東京23区でも積雪のおそれ天気が回復する九州南部では「皆既月食」も今日3日の午後も雨が降るところが多いでしょう。特に低気圧に近い太平洋側を中心に雨が強ま