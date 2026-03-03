トランプ米大統領が2日（現地時間）、オバマ政権のイラン核合意（JCPOA）を破棄していなければイランはすでに核保有国になっていた、と主張した。トランプ大統領はこの日、トゥルース・ソーシャルに「私がオバマのぞっとするJCPOAを破棄していなければ、イランは3年前にすでに核兵器を確保していたはず」と投稿した。続いて「それは我々が今までに締結したもののうち最も危険な取引だった」とし「そのまま維持されていれば世界は今