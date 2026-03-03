マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、リオ・ファーディナンドが、空路が閉ざされたドバイでの生活を紹介した。ファーディナンドは3日、自身が運営するポッドキャストを通じ「正直少し怖い状況」としながらアラブ首長国連邦（UAE）のドバイの状況を伝えた。米国とイスラエルがイランを空爆し、イランはイスラエル、UAE、カタールなどにドローンやミサイルで報復攻撃を加えている状況だ。ドバイやドーハなど世界の主要都市を