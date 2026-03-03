JBL BAR 800MK2 ハーマンインターナショナルは、JBL公式Amazon店で、3月9日まで開催中のAmazon新生活セール(先行セール期間含む)に合わせ、ワイヤレスイヤフォンやポータブルスピーカー、サウンドバーなどの公式限定モデルを、最大40% OFFで販売している。 イヤフォンの「JBL Wave Beam 2」は通常8,030円のところ38% OFFの4,980円、Bluetoothスピーカー「JBL