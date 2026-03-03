〈子宮体がん発生のメカニズム、予防法を老年病専門医が解説「キーとなる“女性ホルモン”」「発症リスクが上昇する要因」《90歳まで健康長寿》〉から続く高齢になれば、男性のほとんどに発生する前立腺がん。発見が遅れれば、排尿障害や歩行障害など、QOLを著しく害する恐ろしい疾患である。検査の正しい受診法から食習慣まで、前立腺がんを防ぐ4大メソッドをご紹介！（初出：「週刊文春 電子版」2025年11月20