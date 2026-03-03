〈男性がん罹患者数1位、46年で約40倍増…前立腺がんの対策は？老年科専門医・下方浩史教授が解説「早期発見で助かるが…」〉から続く高齢になれば、男性のほとんどに発生する前立腺がん。発見が遅れれば、排尿障害や歩行障害など、QOLを著しく害する恐ろしい疾患である。老年科専門医で、名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科の下方浩史教授が解説する、検査の正しい受診法から食習慣まで、前立腺がんを防ぐメ