花粉症の季節、多くの日本人を悩ますアレルギー症状である。 国防については「軍」に対するものと、「核」に対するアレルギーが考えられる。原因はいずれもスギ花粉ではなく「米国」である。 軍アレルギーは「軍」を「自衛隊」とし、「戦争」を「有事」とするなど対症療法を施して安全保障の議論を行い、なんとか平和を維持できてきている。ただし、今後もきちんと抑止力・防衛力として機能するかは未知数であ