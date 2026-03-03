ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が2日、自身のSNSを更新。次女の15歳の誕生日を祝う様子を公開し、双子の長男＆長女も含め成長した子どもたちの姿に反響が寄せられている。【写真】「アレルギー対応ケーキもすごくお上手」準備をする双子の長男＆長女、15歳誕生日迎えた次女の近影ショット投稿で「いつまでもチビッコ扱いされてた次女ちゃんももう15歳」「親としてはなんとも切な嬉しいって感じです