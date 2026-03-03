お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が、2日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。芸能人に遭遇した時のエピソードを披露した。“都会を感じる出来事”の話題になり、坪倉は「まだ芸人とかになる前に、友だちと普通に渋谷に遊びに行ってて」と回想。「そしたらゴルゴ（松本）さんがいたの、たまたまプライベートで。ゴルゴさんはその時、ボキャブラとか出てて売れて