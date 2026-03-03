3月2日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。【写真】落ち着いたカラーのロングヘア美麗SHOTも公開浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「ずっと準備して来た【Scapegoat 】を一座の皆に渡すリハーサル初日 なぞに緊張して眠れなかった←可愛いね」と、4月からスタートするライブツアーについてコメントしつつ、赤ニット帽を着用し、ピンク系メイクの美肌が際立つ顔アップSHOTを公開。続けて、「やはり最高に痺れるエンタメ集団