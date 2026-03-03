きょう（3日）未明、坂出市にあるJR讃岐府中駅の構内で、電気設備の工事をしていた男性が、列車にはねられ死亡する事故がありました。 【画像を見る】事故のあった讃岐府中駅 運輸安全委員会によりますと、今回の事故を調査するため、鉄道事故調査官２人をきょう、現地に派遣するということです。 ▶事故のあった讃岐府中駅 事故の概要 きょう午前1時前、坂出市のJR讃岐府中駅構内で、高松に向かっていた下り快速列車マ