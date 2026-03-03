東京駅直結の大規模再開発「TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）」が、2月28日に竣工した。高さ約250メートル、地下4階・地上51階建ての大規模複合ビルで、オフィス、商業施設、劇場・カンファレンス、バスターミナル、医療施設の機能を擁する。八重洲地下街経由で東京駅に直結する。独立行政法人都市再生機構が整備し、京王電鉄バスが運営する「バスターミナル東京八重洲」第2期エリアが3月20日に開業する。第1期は2022