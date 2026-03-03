３月３日は桃の節句です。札幌市内の幼稚園では、子どもたちがかわいらしいひな人形に扮して、ひな壇を彩りました。真っ赤な口紅をつけ、鮮やかな衣装に袖を通した子どもたち。札幌市内の幼稚園では、桃の節句に園児がひな人形の装いをするのがおよそ９５年前からの恒例です。２０２６年も年長組が参加し、少し緊張した表情でひな壇に座って歌を披露しました。（園児）「どきどきしました」（園児）「楽しかったです」訪れた保護者