映画やドラマ、舞台などで活躍し、若さと実力を兼ね備えた「今年30歳」の男性俳優たち。キャリアの節目ともいえる年齢を迎え、これまで培ってきた経験と存在感が一層際立っています。All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな今年30歳の男性俳優」ランキングを紹介します！【8位までの全ランキング結果を見る】2