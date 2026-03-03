羽生さんは11日に『日本テレビ』系「news every.」に生出演し“鎮魂の舞”を披露する予定だ(C)Getty Images「りくりゅう」の感動的な逆襲の金メダルに、坂本花織の「有終の銀」、さらにはニュースター・中井亜美のきらめきが未来を照らした銅メダル−。今冬に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪は開幕当初こそ、日本国内での盛り上がりが足りない状態でしたが、日に日に注目度はヒートアップ。結びでは冬季五輪の華ともいえる