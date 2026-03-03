アニメ「BLEACH 千年血戦篇」の巡回展「BLEACH THE LOCUS OF BRAVE II」が2026年3月1日〜3月23日の期間、大丸京都店6階の「大丸ミュージアム〈京都〉」で開催されている。【画像】展示内容のイメージを紹介！巡回はこれで最終。展示を見る、最後のチャンスだ。アニメ『千年血戦篇』の極秘制作資料や、アニメ20th PVのメイキングなどを見られるだけでなく、BLEACHの世界観を体験できる企画や、スタイリッシュなフォトスポットで楽し