左から：「サッポロ 濃い搾りレモンサワー ノンアルコール」「サッポロ 濃い搾りグレフルサワー ノンアルコール」サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、「サッポロ 濃い搾りレモンサワー ノンアルコール」「サッポロ 濃い搾りグレフルサワー ノンアルコール」を1月製造分から、順次リニューアルする（「サッポロ 濃い搾り ノンアルコール」ブランド2商品の中味を変更。パッケージデザインは変更なし）。