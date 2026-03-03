銀座コージーコーナーは、3月4日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、せとかと紅ほっぺ苺を使用したスイーツを販売する。旬のフルーツのおいしさをスイーツで堪能してもらうべく、甘みののった「せとか」と「紅ほっぺ苺」を組み合わせたスイーツが今年も3月4日から登場する。ゼリーのようなとろける食感と濃厚な甘み