「ローソンデリバリー」画面イメージローソンは、menuと連携し、2月24日から一部の直営店で実施している新たなデリバリーサービス「ローソンデリバリー powered by menu」を、3月5日から、12都道府県のローソン店舗約1800店（「ローソンストア100」除く）で順次開始する。ローソンアプリから注文できるデリバリーサービスとして、今後も順次、他エリアへの拡大を進め、これまでデリバリーを利用したことのない消費者との接点を増や