金子国土交通相は３日の閣議後会見で、米軍とイスラエル軍によるイランへの軍事攻撃を受け、ペルシャ湾内で待機している船舶４隻に日本人２３人が乗船していると明らかにした。いずれも運航会社を通じて安全の確認が取れているという。また、ペルシャ湾内には３日時点で日本関係の船舶が計４２隻いることが確認されている。同様に被害は出ていないという。海上輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで、日本の