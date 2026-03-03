ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表の柳志荽（リュ・ジヒョン）監督（54）が3日、強化試合・オリックス戦前の会見に出席。侍ジャパンの印象について語った。前日2日の侍ジャパンの強化試合は「昨日のゲームをコーチスタッフ、そして、選手たちとみんな一緒に見ました。分析チーム、アナリストたちも一緒に見ておりまして、その状況というものは、内容についても、確認をいたしました」と言う