ソフトバンクや大リーグで活躍し、現在はＢＣ栃木で内野手としてプレーする川崎宗則氏が３日放送のフジテレビ「サンシャイン！」に出演。ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」の決起集会について語った。侍ジャパンは国内組とＭＬＢ組の全３０選手がそろった１日夜に焼肉店で決起集会を開催。その後、選手らが次々と店内での集合写真を投稿した。吉田正尚外野手が「菅野さんゴチです」と記し、チーム最年長３６歳の菅野智之投手が支払