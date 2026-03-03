流しのブルペンキャッチャー回顧録第３回大谷翔平（ドジャース）大谷翔平を語るということになって、さてどう呼んだらいいのか......。はたと困った。あれだけの存在になってしまった人を呼び捨てにできないし、二度も会っておいて「大谷選手」ではあまりに他人行儀だし、親戚でもないのに「翔平」は親御さんに怒られそうだし......。さんざん思い悩んだ末に、こう考えた。会ったのが高校時代なんだから、その頃の「大谷くん