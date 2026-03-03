お笑いタレントのスマイリーキクチが３日までにＸ（旧ツイッター）を更新。ＳＮＳで誹謗中傷や批判、悪口を書かれた場合の心構え、対処方をつづった。キクチは「Ｘに文句を書いてくる人に悩んだ方々からスルーのやり方を聞かれます」と前置きし「まず相手は時間を持て余すかまってちゃん、やり合えば望みを叶えてしまうし、自身のレベルも落ちる。そんな変な人物なんてどうでもいいの」と、こういったことを書いてくる人物はそ