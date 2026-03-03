韓国代表の一員として来日したダニングWBC韓国代表に選ばれたデーン・ダニング投手が、1次ラウンドを戦うために、初めて日本の地を訪れた。東京の街へ繰り出し、食事に感激したことを明かした。31歳のダニングは、韓国代表の中では貴重なMLB経験のある投手だ。2020年にデビューし、レンジャーズ時代の2023年には35試合（26先発）で12勝7敗、防御率3.70の成績をマークした。母親が韓国系のためWBCの出場資格を満たし、この度代