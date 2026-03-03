俳優キム・ヨンゴンが、息子ハ・ジョンウの結婚について言及した。76歳だった2021年、39歳年下の女性との間に第三子を授かり大きな話題となったキム・ヨンゴンだが、やはり孫はかわいいようだ。【写真】39歳下女性を孕ませ訴訟に発展したキム・ヨンゴン3月2日に韓国で放送されたバラエティ番組『朝鮮の恋人』第111回では、キム・ヨンゴンが次男の妻で女優のファン・ボラの自宅を訪れ、孫のウイン君の世話をする様子が放送された。