【モデルプレス＝2026/03/03】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が、3月2日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー・Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／毎週月曜よる11時8分〜）に出演。現在、フルアルバムを制作中であることを公表した。【写真】29歳人気バンドボーカル「韓国アイドルのよう」ファン衝撃の青髪ビジュ◆ミセス｢0.2mm｣ MVにつ