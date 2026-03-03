整形疑惑が浮上した“陸上界のカリナ”が、ついに口を開いた。Netflix恋愛リアリティ『脱出おひとり島』シーズン5出演のキム・ミンジが、寄せられた直球質問に答えた。【写真】“陸上界のカリナ”、大胆水着で魅了整形については否定しつつ、鼻と額のフィラー施術は隠さなかった。話し方や態度をめぐる論争についても、自ら言及した。最近、YouTubeチャンネル「キム・ミンジ」で彼女は、「悪意はなく純粋に気になったのですが、リ