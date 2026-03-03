歌手BoAが、長年所属したSMエンターテインメントを退所し、個人事務所を設立した。3月3日、BApal Entertainmentは公式コメントを通じてBoAの今後の活動方針を発表。「BoAは自身の音楽的な方向性をより明確に実現するために新たな体制を選択した」と伝えた。【写真】“時が止まった美貌”BoA、デビュー当時との比較写真今回の決定は、単なる外形的な変化ではなく、アーティスト本来のカラーと内面により焦点を当てるための再編の一