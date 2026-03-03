Kコンテンツのグローバルヒットの裏に潜む芸能事務所の不透明な運営や脱税リスクを遮断するため、いわゆる「チャウヌ防止法」が国会で推進される。3月3日、国会文化体育観光委員会所属のチョン・ヨヌク議員は、芸能事務所の管理の死角を解消し、租税の公正を確立するための「大衆文化芸術産業発展法」一部改正法律案を代表発議すると明らかにした。【写真】チャウヌ、「脱税の拠点」と指摘されたウナギ店でパシャリチョン議員室が