【1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ No.328 1/35 イスラエル軍戦車 ティラン5】 4月11日ごろ 発売予定 価格：5,060円 タミヤは、スケールモデル「1/35 イスラエル軍戦車 ティラン5」を4月11日ごろに発売する。価格は5,060円。 本商品は1967年の第三次中東戦争後､イスラエル軍がアラブ各国軍から鹵獲したT-55戦車「ティラン5」を1/35スケールプラスチ