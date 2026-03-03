俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が近影を公開した。Ｋｏｋｉ，は３日までに、自身のインスタグラムを更新。「Ｔｏｄａｙ’ｓｏｕｔｆｉｔ」と記し、ピンクのニットにデニムを合わせ、ブルーのバッグを手にしたコーデを披露した。髪はハーフアップで、目線をそらしたショット。この投稿には、多くの「いいね！」が寄せられている。