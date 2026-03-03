あなたは読めますか？突然ですが、「斟酌」という漢字読めますか？ビジネスシーンやニュースなどで耳にすることがある言葉ですが、いざ漢字で書かれていると戸惑う方も多いかもしれません。気になる正解は……「しんしゃく」でした！斟酌とは、相手の事情や心情を汲み取ること、またはそれらを考慮して控えめにしたり加減したりすることを意味します。例文としては、相手の立場を思いやる場面で「事情を斟酌して判断を下す」と言っ