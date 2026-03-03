国連の安全保障理事会は紛争下の子どもの保護や教育などをテーマとする会合を開き、トランプ大統領の妻メラニアさんが議長を務めました。安保理の議長国は輪番制で、3月はアメリカが担当します。【映像】攻撃を受けたイランの様子現地メディアによりますと現職の大統領夫人が安保理会合で議長を務めるのは初めてです。メラニア夫人は会合で、「争いは無知から生じるが、知識は理解を生み、恐怖を平和と団結へと変える」と強