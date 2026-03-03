松本洋平文部科学相松本洋平文部科学相は3日の記者会見で、博物館の運営基準改正案に資料の「廃棄」検討を盛り込んだことに関し「これまでも実際に博物館の判断で廃棄されている例があり、より適正な管理を行う趣旨だ」と述べ、理解を求めた。文化庁が昨年11月に公表した改正案は、博物館資料の管理は「廃棄」も含め検討する、との文言を明記した。現場の学芸員らから「安易な廃棄につながる」と批判の声が上がったほか、先月