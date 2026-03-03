全日空の国際線定期便就航40周年式典で撮影に応じる全日空の井上慎一社長（中央）ら＝3日午前、成田空港1986年3月3日に、成田―グアム線で初めての国際線定期便を就航した全日空は3日、成田空港第1ターミナルで就航40周年の記念式典を開いた。井上慎一社長は「確かな安全で世界をつなぎ続けることの意義を改めて深く胸に刻みたい」とあいさつした。式典に先立ち、約40年前から在籍する客室乗務員やパイロット、整備士の3人が登