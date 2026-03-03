8年ぶりにDeNAの沖縄・宜野湾キャンプを取材した。20年に完成した立派な室内練習場やブルペンなど敷地内の施設は当時と大きく様変わりし、ハード面だけでなくソフト面も大きく進化。特にデータ分析は同球団が得意とする分野だけあって、最新の計測機器を活用したスタイルには感銘を受けた。ブルペンでは多くの選手がトラックマンやラプソードなどで測定したデータを1球ごとに確認しながら投球練習を行う。後ろにズラリと並んだ