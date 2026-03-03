2026年3月3日の『徹子の部屋』に寺田心さんが登場。あどけなかった7歳の頃とは一変し、筋トレに夢中だという寺田さん。学業と俳優業で大忙しの日々の心境を語ります。今回は寺田さんがミラノ国際映画祭において、最年少で最優秀主演男優賞を受賞した10歳の時に、家族のことや今の気持ちを語った『婦人公論』2019年4月23日号の記事を再配信します。*****ミラノ国際映画祭において、最年少で最優秀主演男優賞を受賞した寺田心さん。