3月3日は桃の節句。娘さんがいる家庭では、それより前にお雛様を飾ることでしょう。そしてママ自身も、幼少期に飾っていた自分のお雛様を持っているかもしれませんね。桃の節句に欠かせないお雛様について、ママスタコミュニティのあるママからこんな質問がありました。『自分のお雛様は今も持っている？今も飾っている？どこかにしまいっぱなし？』結婚する前は、実家で自分のお雛様が飾られていたのではないでしょうか。結婚