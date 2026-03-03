2026年2月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第5位は賃上げが話題となる中、大津市でなんと「幼稚園の先生の賃下げをする」という条例が議会に出されたという記事だ。【画像】待機児童ワーストながら住みごこちランキングでは上位にランキングする大津市のシンボル 2026年2月、反響が大きかった人気ニュース記事ベスト5。 第1位は、共働きの家庭を悩ませる「朝の小1