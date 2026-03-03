2026年2月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第4位は続発する児童へのわいせつ事件の記事だ。 〈画像〉「洗脳的な手法だった？」雪山でゴーグルを外し笑顔の木村容疑者、黒いハット帽の姿も 2026年2月、反響が大きかった人気ニュース記事ベスト5。 第1位は、共働きの家庭を悩ませる「朝の小1の壁」問題についての記事だ。出勤時間から小学校の校門が開くまで子どもの居場