2026年2月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第1位は賛否が分かれている高崎市の「小学校7時開門」の記事だ。 【画像】教員から「自分の子どもは誰が面倒を見てくれるのか」と怒りの声があふれた「高崎市100人集会」 2026年2月、反響が大きかった人気ニュース記事ベスト5。 第1位は、共働きの家庭を悩ませる「朝の小1の壁」問題についての記事だ。出勤時間から小学校の