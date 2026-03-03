累計発行部数1160万部を超える歴史小説の金字塔、北方謙三「大水滸伝」シリーズ。関連書籍『水滸伝』その原点となる『水滸伝』が、圧倒的スケールで完全映像化！待ちに待ったドラマの放送・配信スタートを記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんの対談が実現。小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合いました。 構成／タカザワケンジ撮影／藤澤由加ヘアメイク／加藤まり子（MARVEE