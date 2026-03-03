テレビで「生成AIを家庭で使う家族」として紹介された翌日、SNSには「AIに子育てを丸投げ」「親失格」という言葉が溢れた。男子3兄弟（小6・小4・3歳）を育てる宮崎さんは心が折れかけそうになりながらも、AIを手放さなかったという。炎上を経て見えた、道具の是非ではなく“使い方”と“責任”をしっかり見極める線引きとは。【画像】AIの意外な活用方法新刊『AI×家事毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間