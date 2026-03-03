北海道エアポートは、新千歳空港の国際線の利用客が支払う施設利用料を６月から引き上げると発表しました。大人は３０００円になります。北海道エアポートが改定する施設利用料は、新千歳空港の国際線を出発する利用客に対して運賃に上乗せして徴収しています。これまでは大人２６１０円、子ども１３００円でしたが、６月から大人３０００円、子ども１５００円に引き上げます。また、保安検査の効率的な運営を図るため