昨年12月23日に死去した尾崎将司氏（ジャンボ）のお別れの会が、3月16日（月）に行われる。場所は帝国ホテル孔雀の間（東京都千代田区）。午前中に式典が行われ、午後1時30分から2時30分（最大延長3時）までが一般献花となる。【写真】ジャンボの全盛期のスイングハイティでオープンに構えてドローを打っていた喪主は長男、智春氏。発起人代表は青木功で、日本プロゴルフ協会（PGA）明神正嗣会長、日本ゴルフツアー機構（JGTO）