講談社は3日、東京大学文学部大江健三郎文庫より、ノーベル文学賞作家・大江健三郎さん（1935〜2023）の未発表小説2篇が確認されたことを受け、文芸誌「群像」4月号（3月6日発売号）にて、この2篇「暗い部屋からの旅行」「旅への試み」を一挙掲載することを発表した。【写真】どんな人？日本人として2人目となるノーベル文学賞を受賞した大江健三郎さんあわせて東京大学大学院教授（大江健三郎文庫運営委員長）の阿部賢一氏に