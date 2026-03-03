きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時、1400円以上の値下がりとなりました。【写真を見る】【速報】日経平均株価一時1400円超の下落アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃受けリスク回避の売り広がるきのうに続き、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、リスクを回避する売りが広がっているほか、中東情勢の悪化による原油価格の上昇が世界経済を冷やすとの懸念も日本株の重しとなっています。