新潟県柏崎市の板金工事業者・高橋外装工業が新潟地裁長岡支部から破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、高橋外装工業は1969年12月に創業し、1982年2月に法人化されました。金属屋根の施工や棟板金の交換工事、雨樋の交換工事など、板金技術を要する建物器具や設備の加工・製造、取り付け工事を幅広く手掛けてきました。地域密着型の営業スタイルで、柏崎市を中心