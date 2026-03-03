BS-TBS「町中華で飲ろうぜ」（月曜夜10・00）に出演している女優の清田みくり（23）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。3月いっぱいで芸能活動を終了することを発表した。清田は「放送を見て驚かせてしまったと思うのですが、3月末をもちまして、芸能活動を終了することにいたしました」と報告。「温かく迎えてくださった皆さま、本当にありがとうございました！」と感謝した。「ちゃんとしたご挨拶はまた改めて。あ